Ich sehe Alphabet (i) derzeit an einem kritischen Wendepunkt. Die jüngsten KI-Ankündigungen auf der Entwicklerkonferenz – darunter der "AI Mode" für die Suchmaschine und das Premium-Abo "AI Ultra" für 250 USD monatlich – zeigen eindrucksvoll, wie Google seine technologische Führungsposition behaupten will. Doch trotz beeindruckender Innovationen und 1,5 Mrd. monatlicher Nutzer für "AI Overviews" bleibt die Wall Street skeptisch. Der Grund: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sieht sich Google mit ernsthafter Konkurrenz durch ChatGPT und...