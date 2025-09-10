AeroVironment: Wandel vom Drohnenhersteller zum umfassenden Verteidigungsspezialisten
AeroVironment (AVAV, i) ist mit weltweit über 42.000 in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzten Drohnensystemen und über 100 Partnern einzigartig positioniert. Verkäufe der Switchblade 600- und JUMP 20-Drohnen haben sich im 1. Quartal erneut verdreifacht bzw. versechsfacht. Mit der P550 gibt es erste Auslieferungen an die US-Armee für das potenziell 1 Mrd. USD große LRR-Programm. BlueHalo steuert Kompetenzen bei gerichteten Energiewaffen, Drohnenabwehr, Weltraum, elektronischer Kriegsführung und Cyber bei. CEO Nawabi sieht "bedeutende neue...
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