Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
AeroVironment Watchlist
AeroVironment
   

AeroVironment: Wandel vom Drohnenhersteller zum umfassenden Verteidigungsspezialisten

Die bis 2027 geplante Drohnendominanz und das internationales Interesse sind direkte Treiber
Die BlueHalo-Übernahme liefert erste sichtbare Erfolge und neue Multi-Milliarden-Chancen
Andreas Zehetner
Andreas Zehetner
A. Zehetner
Lesedauer: 1 Minute

AeroVironment (AVAV, i) ist mit weltweit über 42.000 in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzten Drohnensystemen und über 100 Partnern einzigartig positioniert. Verkäufe der Switchblade 600- und JUMP 20-Drohnen haben sich im 1. Quartal erneut verdreifacht bzw. versechsfacht. Mit der P550 gibt es erste Auslieferungen an die US-Armee für das potenziell 1 Mrd. USD große LRR-Programm. BlueHalo steuert Kompetenzen bei gerichteten Energiewaffen, Drohnenabwehr, Weltraum, elektronischer Kriegsführung und Cyber bei. CEO Nawabi sieht "bedeutende neue...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
SAP

Europas KI-Offensive: 5 Aktien, die traditionelle Unternehmen jetzt in die Zukunft katapultieren

Der KI-Hype geht in die nächste Phase – und rückt Europa in den Fokus. Für Deutschland wird bis 2034 ein zusätzliches KI-Wertschöpfungspotenzial...

Palantir Technologies

Palantir: Amerikas KI-Schmiede dominiert die digitalen Schlachtfelder und verzeichnet gigantische Nachfrageexplosion!

Auf der Entwicklerkonferenz AIPcon 9 in Maryland hat Palantir-CEO Alex Karp die reale militärische Anwendung der konzerneigenen KI-Systeme im Nahen Osten...

Nordex

Ölpreis-Explosion auf 160 USD? Warum diese 3 deutschen Aktien jetzt die großen Gewinner der Krise sind!

Die Straße von Hormus, das Nadelöhr der Weltwirtschaft, ist faktisch blockiert. Während Brent-Rohöl bereits die psychologisch wichtige Marke von 100...