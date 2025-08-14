Advanced Energy Industries dank KI-Rechenzentren mit guten Aussichten für 2026

Advanced Energy Industries (AEIS) ist ein Anbieter von hochpräzisen Stromversorgungslösungen. Über 70 % des Umsatzes macht Advanced Energy mit Produkten, die speziell für einzelne Kunden entwickelt wurden und nur von ihnen geliefert werden können. Die Konsolidierung der Marken und ein verbesserter Webauftritt sorgen für Rekorddesigngewinne und die Schließung der letzten Fabrik in China senkt das direkte Zollrisiko. Bis 2030 sollen eine Umsatzverdoppelung auf 3 Mrd. USD und eine Nettogewinnvervierfachung auf 15 USD je Aktie gelingen. ...