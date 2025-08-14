Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Advanced Energy Industries Watchlist
Advanced Energy Industries
   

Advanced Energy Industries dank KI-Rechenzentren mit guten Aussichten für 2026

Das Marktpotenzial wächst bis 2030 von 10,5 auf 15,5 Mrd. USD an
2030 soll eine Umsatzverdoppelung auf 3 Mrd. USD und Gewinnvervierfachung auf 15 USD je Aktie gelingen
Andreas Zehetner
Andreas Zehetner
A. Zehetner
Lesedauer: 1 Minute

Advanced Energy Industries (AEIS) ist ein Anbieter von hochpräzisen Stromversorgungslösungen. Über 70 % des Umsatzes macht Advanced Energy mit Produkten, die speziell für einzelne Kunden entwickelt wurden und nur von ihnen geliefert werden können. Die Konsolidierung der Marken und ein verbesserter Webauftritt sorgen für Rekorddesigngewinne und die Schließung der letzten Fabrik in China senkt das direkte Zollrisiko. Bis 2030 sollen eine Umsatzverdoppelung auf 3 Mrd. USD und eine Nettogewinnvervierfachung auf 15 USD je Aktie gelingen. ...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rheinmetall

Deutsche Top-Picks 2026: Diese 5 Konzerne starten jetzt durch

Wer Chancen auf attraktive Kursgewinne sucht, muss nicht zwangsläufig in die USA blicken – oder überhaupt über die Landesgrenze hinweg. Auch hier...

Applied Materials

Massiver Wachstumsausblick begeistert! Applied Materials fegt Bedenken vom Tisch und surft KI-Welle!

Die KI-Revolution braucht Hardware und Applied Materials (AMAT) liefert das Fundament. Mit einem nachbörslichen Kursfeuerwerk von über 13 % fegt der...

Energieaktien (XOM, CVX du Co.) – Der unterschätzte Zufluchtsort in Zeiten von KI-Unsicherheit und geopolitischen Spannungen!

Energieaktien erleben 2026 eine bemerkenswerte Renaissance – und ich sehe darin weit mehr als nur eine kurzfristige Rotation. Mit einem Plus von 20...