TeraWulf [US88080T1043] Roth Capital bestätigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 14 auf 21,50 USD (93 % Kurspotenzial) Analyst Darren Aftahi begründet die Kurszielerhöhung mit der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und KI-Leistung, die TeraWulf in eine strategisch günstige Position bringt. Das Analysehaus aktualisiert sein Bewertungsmodell, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Besonders hervorzuheben ist der Standort Lake Mariner, an dem TeraWulf über rund 422 MW an CITL-Verträgen (Critical IT Load)...