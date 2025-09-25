TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Siemens Energy [DE000ENER6Y0] Bank of America bekräftigt das Buy-Rating und erhöht deutlich das Kursziel von 110 auf 150 Euro (57 % Kurspotenzial) Analyst Alexander Jones erwartet, dass der Energietechnikkonzern im November ambitioniertere Mittelfristziele präsentieren wird. Zudem rechnet er mit einer klareren Ausschüttungspolitik. Ein weiterer zentraler Punkt seiner Analyse betrifft das Windkraftgeschäft, insbesondere die angeschlagene Tochter Siemens Gamesa . Hier sieht er Fortschritte dabei, den operativen Aderlass zu stoppen...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten
Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten
Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....