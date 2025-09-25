Siemens Energy [DE000ENER6Y0] Bank of America bekräftigt das Buy-Rating und erhöht deutlich das Kursziel von 110 auf 150 Euro (57 % Kurspotenzial) Analyst Alexander Jones erwartet, dass der Energietechnikkonzern im November ambitioniertere Mittelfristziele präsentieren wird. Zudem rechnet er mit einer klareren Ausschüttungspolitik. Ein weiterer zentraler Punkt seiner Analyse betrifft das Windkraftgeschäft, insbesondere die angeschlagene Tochter Siemens Gamesa . Hier sieht er Fortschritte dabei, den operativen Aderlass zu stoppen...