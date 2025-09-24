TOP-5-Kursziele der Analysten am 24.09.25
IREN Ltd. [AU0000185993] Roth Capital bestätigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 35 auf beeindruckende 82 USD (94 % Kurspotenzial) Analyst Darren Aftahi begründet diesen Schritt mit der jüngsten Mitteilung des Unternehmens, wonach die Zahl der bestellten GPUs erneut verdoppelt wurde – auf nunmehr 23.000 St ück. Damit unterstreicht IREN seine ambitionierten Pläne, sich als führender Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur zu etablieren. Ziel ist es, jährlich wiederkehrende Investitionen von über 500 Mio. USD in den Ausbau...
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