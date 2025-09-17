Workday [US98138H1014] Jefferies bestätigt Buy-Rating mit Kursziel 325 USD (40 % Kurspotenzial) In einer Stellungnahme lobte der aktivistische Investor Elliott Management die Fortschritte, die Workday unter der Führung von CEO Carl Eschenbach und CFO Zane Rowe in den vergangenen Jahren erzielt hat. Das Unternehmen sei heute als ein "einzigartiges Software-Franchise" mit branchenf ührendem Wachstumspotenzial, erstklassiger Kundenbindung und einem bewährten Managementteam positioniert. Besonders hervorgehoben wurde der auf dem Analystentag...