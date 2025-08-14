SimilarWeb [IL0011751653] Barclays bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 10 auf 12 USD (40 % Kurspotenzial) Barclays begründet die Anhebung mit den überzeugenden Ergebnissen des zweiten Quartals. Diese spiegeln unter anderem die erfolgreiche Integration neuer Vertriebsmitarbeiter wider, die maßgeblich zum Ausbau des Kundenstamms beigetragen haben. Zudem sieht Barclays in Similarweb eine wachsende strategische Rolle als Datenanbieter für Unternehmen, die ihre generativen KI-Anwendungen optimieren möchten. Die Analysten...