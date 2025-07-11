LifeMD [US53216B1044] Lake Street bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 12 auf 18 USD (50 % Kurspotenzial) LifeMD baut eine technologiegestützte, virtuelle Gesundheitsplattform auf, die verschiedene Bereiche wie Primärversorgung, Gewichtsmanagement, Hormontherapie, Männer- und Frauengesundheit sowie psychische Gesundheit abdeckt. Die Plattform scheint laut Analyst effizient zu skalieren und zeigt eine vielversprechende Erfolgsbilanz. Zudem pflegt das Unternehmen enge Beziehungen zu den Pharmariesen Eli Lilly und Novo Nordisk,...