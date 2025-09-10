TOP-5-Kursziele der Analysten am 10.09.25
EssilorLuxottica S.A. [FR0000121667] Barclays nimmt die Aktie mit "Overweight" und Ziel 305 Euro in die Bewertung auf (14 % Kurspotenzial) Barclays hat EssilorLuxottica mit "Overweight" und Ziel bei 305 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb der Experte. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz. Firefly Aerospace Inc....
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