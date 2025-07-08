TOP-5-Kursziele der Analysten am 08.07.25
Dürr AG [DE0005565204] Bernstein bestätigt Outperform-Rating und erhöht das Kursziel von 38 auf 41 Euro (82 % Kurspotenzial) Ein zentrales Thema in der Analyse ist die geplante Veräußerung des Umwelttechnologiegeschäfts an eine Tochtergesellschaft von Stellex Capital Management. Dieser Verkauf wurde Ende Juni angekündigt und soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Analyst Philippe Lorrain sieht darin eine gewisse Unsicherheit, da solche strukturellen Veränderungen oft mit operativen und strategischen Herausforderungen verbunden...
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