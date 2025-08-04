Apellis Pharmaceuticals [US03753U1060] Citigroup bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 46 auf 52 USD (126 % Kurspotenzial) Positiv hervorgehoben wurde die jüngste Zulassung von EMPAVELI durch die US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung seltener Nierenerkrankungen wie C3-Glomerulopathie (C3G) und primäre IC-MPGN. Dabei wurde die führende Rolle von Apellis im Bereich der Komplementtherapie betont. Mit zwei zugelassenen C3-gerichteten Medikamenten für vier schwere Erkrankungen ist das Unternehmen strategisch gut positioniert....