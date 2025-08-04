Trading-Room
TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.08.25

Tobias Lämmle
T. Lämmle
Lesedauer: 4 Minuten

Apellis Pharmaceuticals [US03753U1060] Citigroup bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 46 auf 52 USD (126 % Kurspotenzial) Positiv hervorgehoben wurde die jüngste Zulassung von EMPAVELI durch die US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung seltener Nierenerkrankungen wie C3-Glomerulopathie (C3G) und primäre IC-MPGN. Dabei wurde die führende Rolle von Apellis im Bereich der Komplementtherapie betont. Mit zwei zugelassenen C3-gerichteten Medikamenten für vier schwere Erkrankungen ist das Unternehmen strategisch gut positioniert....

Alphabet

Machtdemonstration mit Preisschild! Alphabet liefert Traumzahlen und schockt mit massiver Kostenexplosion!

Alphabet (i)(GOOG/GOOGL) meldet sich eindrucksvoll zurück und straft alle Kritiker Lügen. Mit einem historischen Umsatzsprung über die 400 Mrd. USD-Marke...

Infineon Technologies

Infineon erhöht Investitionen angesichts ungebrochener Nachfrage nach KI-Chips

Das Unternehmen plant Ausgaben von rund 2,7 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2026 zur Erweiterung der Produktionskapazitäten.   Infineon Technologies...

Advanced Micro Devices

AMD schlägt die Schätzungen – und wird trotzdem abgestraft

Advanced Micro Devices hat im vierten Quartal die Erwartungen klar übertroffen. Gewinn und Umsatz lagen deutlich über den Konsensschätzungen, der Nettogewinn...