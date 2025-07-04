Rational AG [DE0007010803] Bernstein bestätigt Buy-Rating und adjustiert das Kursziel von 970 auf 1000 Euro (40 % Kurspotenzial) Analyst Philippe Lorrain begründet die Anhebung mit einer positiven Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal, die Rational im Vorfeld geäußert hatte. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 hält Lorrain an seinen bisherigen Umsatz- und EBIT-Prognosen weitgehend fest. Für die Jahre 2026 und 2027 nimmt er jedoch leichte Abstriche vor, was vor allem auf ungünstige Wechselkursentwicklungen zurückzuführen...