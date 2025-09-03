Adidas [DE000A1EWWW0] JPMorgan setzt die Aktie auf "Positiv Catalyst Watch" - Kursziel wird jedoch von 250 auf 236 € angepasst (40 % Kurspotenzial) Trotz der Senkung bleibt Analystin Wendy Liu optimistisch und sieht positive Impulse für die Aktie, insbesondere mit Blick auf den bevorstehenden Quartalsbericht Ende Oktober. Liu argumentiert, dass die Erwartungen für das Jahr 2025 durch die jüngste Kursschwäche bereits ausreichend angepasst wurden. Ihrer Einschätzung nach könnten die Ergebnisse des dritten Quartals die Bewertung...