TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.09.25
Adidas [DE000A1EWWW0] JPMorgan setzt die Aktie auf "Positiv Catalyst Watch" - Kursziel wird jedoch von 250 auf 236 € angepasst (40 % Kurspotenzial) Trotz der Senkung bleibt Analystin Wendy Liu optimistisch und sieht positive Impulse für die Aktie, insbesondere mit Blick auf den bevorstehenden Quartalsbericht Ende Oktober. Liu argumentiert, dass die Erwartungen für das Jahr 2025 durch die jüngste Kursschwäche bereits ausreichend angepasst wurden. Ihrer Einschätzung nach könnten die Ergebnisse des dritten Quartals die Bewertung...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Rüstung, Raketen, Raumfahrt: Diese US‑Titel profitieren vom neuen Sicherheitszeitalter!
Die eskalierende Sicherheitslage im Nahen Osten und die zunehmende Rivalität der Großmächte haben die US‑Rüstungsbranche in den Fokus der Anleger...
Marvell Technology verdoppelt Geschäft mit KI-Beschleunigern – Umsatz explodiert bis 2028 auf 15 Mrd. USD!
Marvell konnte das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern im Jahr 2026 verdoppeln. Verbindungs-, Switching- und Speicherprodukte tragen...
Expedia Group (EXPE) im Pivotal-Point-Check: KI-Partnerschaft und B2B-Boom entfesseln neues Kurspotenzial - KGV sinkt auf attraktive 12,8!
Neue Partnerschaft mit PredictHQ: Integration von prädiktiver Nachfrage-Intelligenz verbessert Prognosen für Hotelpartner massiv. Starkes B2B-Wachstum:...