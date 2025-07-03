AppLovin [US03831W1080] Wedbush bestätigt Outperform-Rating mit Kursziel 620 USD (85 % Kurspotenzial) Wedbush hebt besonders das starke Wachstum im Werbegeschäft hervor, das durch die hauseigene, KI-gestützte Plattform Axon 2.0 angetrieben wird. Dabei wächst AppLovin deutlich schneller als vergleichbare Unternehmen im Bereich digitale Werbung. Zudem expandiert das Unternehmen erfolgreich in neue Branchen, was die langfristigen Wachstumsaussichten zusätzlich stärkt. Archer Aviation [US03945R1023] H.C. Wainwright bestätigt Buy-Rating...