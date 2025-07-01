Ionis Pharmaceuticals [US4622221004]: Barclays nimmt Hochstufung "Equal Weight" und "Overweight" und erhöht das Kursziel von 51 auf 57 USD (40 % Kurspotenzial) Die Hochstufung basiert auf der positiven Einschätzung der bevorstehenden Phase-3-Daten der CORE- und CORE2-Studien zu Tryngolza, einem Medikament zur Behandlung von schwerer Hypertriglyzeridämie (sHTG). Die Veröffentlichung der Studienergebnisse wird für September 2025 erwartet. Laut Barclays besteht eine über 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Studien ihren primären Endpunkt...