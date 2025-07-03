Hewlett Packard Enterprise (HPE) (i.) positioniert sich durch die kürzlich erfolgte Übernahme von Juniper Networks als ein führender Akteur im Bereich der Cloud-nativen und KI-gesteuerten Netzwerklösungen. Dieser strategische Schritt verdoppelt nicht nur das Netzwerkgeschäft von HPE, sondern eröffnet dem Konzern auch erhebliche Wachstumschancen in angrenzenden Märkten wie Rechenzentren, Firewalls und Routern. Investoren blicken gespannt auf die Synergien und die verstärkte Positionierung von HPE im Zeitalter von Hybrid Cloud und Künstlicher...