Die Credo Technology Group Holding Ltd. (CRDO) konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen. Das Portfolio umfasst eine Reihe von Produkten, die für moderne Datenzentren, Cloud-Computing und KI-Infrastrukturen entscheidend sind. Dazu gehören unter anderem aktive elektrische Kabel (AECs), optische digitale Signalprozessoren (DSPs) und SerDes (Serializer/Deserializer)-Chiplets, die für optische und elektrische Anwendungen optimiert sind und Portgeschwindigkeiten von bis zu 1,6 Tbit/s...