Xpeng zeigt neuen Hightech-SUV zur Prime Time im Staatsfernsehen
Am Abend des 3. Juli 2025 präsentierte Xpeng sein erstes Level-3-fähige Auto, den Familien-SUV G7 zur Prime Time im Staatsfernsehen CCTV. Die Preise für den G7 bewegen sich in einem überraschend attraktiven Rahmen zwischen 195.800 ¥ und 225.800 ¥ – eine deutliche Kampfansage im hart umkämpften 200.000–300.000-Yuan-Segment. 10.000 Reservierungen in den ersten 9 Minuten Nur neun Minuten nach Start des Bestellportals knackte Xpeng die Marke von 10.000 verbindlichen Reservierungen für den G7 – ein Wert, der im hart umkämpften E‑SUV-Segment...
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