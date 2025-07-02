Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
XPeng Watchlist

tz-plus XPeng vor großem SUV-Launch: Ein neues AR-Cockpit und Level-3-Hardware

Dr. Philip Bußmann
D. Bußmann
Lesedauer: 2 Minuten

Nur wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung seines Mittelklasse-SUV G7 am 3. Juli hat XPeng drei Schlagzeilen gesetzt, die zeigen, wie selbstbewusst – aber auch wie umkämpft – der chinesische E-Mobilitäts­pionier operiert. CEO bestellt einen Xiaomi YU7 – PR-Stunt mit Signalwirkung XPeng-Chef He Xiaopeng ließ öffentlich verlauten, er habe einen Xiaomi YU7 vorbestellt, das jüngst präsentierte Elektro-SUV des Smartphonegiganten. Die Bestellung soll laut He dazu dienen, die Konkurrenz "aus erster Hand zu studieren" und wurde...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom

Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!

Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...

Intel

Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?

Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...

Samsung Electronics

Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten

Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...