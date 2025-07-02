Nur wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung seines Mittelklasse-SUV G7 am 3. Juli hat XPeng drei Schlagzeilen gesetzt, die zeigen, wie selbstbewusst – aber auch wie umkämpft – der chinesische E-Mobilitäts­pionier operiert. CEO bestellt einen Xiaomi YU7 – PR-Stunt mit Signalwirkung XPeng-Chef He Xiaopeng ließ öffentlich verlauten, er habe einen Xiaomi YU7 vorbestellt, das jüngst präsentierte Elektro-SUV des Smartphonegiganten. Die Bestellung soll laut He dazu dienen, die Konkurrenz "aus erster Hand zu studieren" und wurde...