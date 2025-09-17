Workday (WDAY) positioniert sich als eine der treibenden Kräfte im Wandel hin zu agentischer KI. Mit neuen Partnerschaften, der Einführung der Data Cloud, spezialisierten KI-Agenten und der Übernahme von Sana erweitert die Plattform ihre Reichweite über klassische HR- und Finanzprozesse hinaus. Investoren wie Elliott, die jüngst mit 2 Mrd. USD eingestiegen sind, setzen darauf, dass Workday das Fundament für die nächste Generation intelligenter Unternehmenssoftware legt. Der Kurs zieht vorbörslich um 5 % auf 230 USD an. Workday - Die KI-getriebene...