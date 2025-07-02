Auf der diesjährigen Conversations 2025 Konferenz in Miami hat WhatsApp – ein Unternehmen der Meta-Gruppe – eine Reihe neuer Funktionen vorgestellt, die die Business-Nutzung der App deutlich erweitern. Der Fokus liegt klar auf Effizienz, Skalierbarkeit und der nahtlosen Integration in das Meta-Ökosystem – von zentralisierten Werbekampagnen über KI-gesteuerte Kundenbetreuung bis hin zu neuen Möglichkeiten für Sprach- und Videoanrufe. Zentrale Werbekampagnen über WhatsApp, Facebook und Instagram Ein zentrales Highlight ist die Möglichkeit,...