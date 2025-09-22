Visa-Schock! Trump verlangt 100.000 USD pro H-1B-Visum! Droht Firmen wie Amazon das Aus beim Zugang zu Weltklasse-Talenten?
Mit seiner Ankündigung, künftig eine Gebühr von 100.000 USD auf H-1B-Visa zu erheben, hat Donald Trump einen Sturm in der Tech-Welt ausgelöst. Unternehmen wie Amazon (i)(AMZN), Microsoft (i)(MSFT) und Google (i)(GOOG/GOOGL) könnten den Zugang zu dringend benötigten Fachkräften verlieren, während Indien als größter Profiteur des Programms besonders hart getroffen wird. Die Entscheidung wirft die Frage auf, ob die USA im globalen Wettbewerb um Talente ihren Spitzenplatz gefährden. Internationale Fachkräfte als Rückgrat der US-Techbranche...
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