Die diesjährige Keynote von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) hat eine Reihe neuer Produkte enthüllt, darunter vier neue iPhone-Modelle, aktualisierte AirPods und eine neue Generation der Apple Watch. Die Produkte, die ab dem 19. September 2025 in den Handel kommen, bringen verschiedene Neuerungen in den Bereichen Design, Leistung und Funktionalität mit sich. Die neuen iPhones: Design, Preise und Innovationen Im Mittelpunkt des Events stand das iPhone 17, das in vier großen Modellen vorgestellt wurde. Das neue Spitzenmodell, das iPhone 17...