Die China-Sparte von Starbucks (NASDAQ: SBUX) hat laut einem Bericht des US-Senders CNBC das Interesse zahlreicher Investoren geweckt. Im Rahmen eines möglichen Teilverkaufs wird das Geschäft mit bis zu 10 Mrd. USD bewertet. Zu den Interessenten zählen prominente Beteiligungsgesellschaften wie Centurium Capital und Hillhouse Capital aus Asien sowie die US-Firmen Carlyle Group und KKR & Co. Es wird berichtet, dass Starbucks möglicherweise einen Anteil von 30 % behalten könnte, während die restlichen Beteiligungen auf mehrere Kanäle...