Starboard erwirbt 9 % Beteiligung an Tripadvisor
Die Aktien des Reisebewertungsunternehmens sind gefallen, nachdem es zuvor Übernahmeangebote abgelehnt hatte. Der aktivistische Investor Starboard Value hat eine Beteiligung von 9 % an Tripadvisor aufgebaut, nachdem das Online-Reisebewertungsunternehmen im vergangenen Jahr Übernahmeangebote ausgeschlagen hatte. Die Details zur Investition Starboard, die Investmentfirma von Jeff Smith, hält eine Beteiligung im Wert von rund 160 Mio. USD. Damit wäre Starboard einer der größten Aktionäre des Unternehmens. Die Investition wurde am 03.07.2025...
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