Softwareaktien: Krisenfeste Gewinner in unsicheren Zeiten
Präsident Donald Trumps Androhung neuer Zölle versetzt die Märkte erneut in Aufruhr. Doch inmitten der Unsicherheit erweisen sich Softwareaktien als überraschend robust und könnten Anlegern einen verlässlichen Schutz bieten. Stabilität im Sturm: Warum Software-ETFs kaum schwächeln Während der S&P 500 in den vergangenen beiden Handelstagen nachgab (aus Sorge vor möglichen neuen Zöllen ab dem 01.08.2025) zeigte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Trotz eines Beta-Werts von...
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