Das US-Fintech Robinhood hat seine neue Desktop-Handelsplattform Robinhood Legend für Kunden im Vereinigten Königreich freigeschaltet. Nach dem erfolgreichen Start in den USA im Oktober 2024 richtet sich das Unternehmen mit diesem Schritt gezielt an erfahrene britische Privatanleger, die nach professionellen Handelswerkzeugen suchen. Trading-Profis erhalten Zugang zu erweiterten Funktionen Mit Robinhood Legend erhalten Nutzer Zugang zu einer Vielzahl fortgeschrittener Funktionen, die über das klassische Trading hinausgehen. Dazu zählen...