Am 30. Juni 2025 überraschte Vlad Tenev, CEO von Robinhood, Privatanleger in Europa mit einer weitreichenden Ankündigung: Ab sofort können sie über tokenisierte Aktien-Token Anteile an Unternehmen wie OpenAI und SpaceX kaufen. Tenev demonstrierte die Funktionsfähigkeit, indem er Token im Gegenwert von 1 Mio. USD auf der Arbitrum-Blockchain transferierte und damit den Startschuss für eine neue Handelswelt gab. Aktien-Token im Praxiseinsatz Ein Aktien-Token verhält sich genauso wie eine normale Aktie, nur dass sein Besitz, Handel und...