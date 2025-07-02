Richtech Robotics, ein führender Anbieter KI-gesteuerter Servicerobotik mit Sitz in Las Vegas, hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem staatlich kontrollierten chinesischen Unternehmen Beijing City of Design Development zur Gründung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Peking unterzeichnet. Die Zusammenarbeit erfolgt über das chinesische Joint Venture Boyu Artificial Intelligence Technology und soll die Entwicklung, Kommerzialisierung und Markteinführung von Servicerobotern der nächsten Generation beschleunigen....