Richtech Robotics: Mit KI-Innovation und globaler Partnerschaft auf dem Weg zur Spitze der Servicerobotik!
Richtech Robotics, ein führender Anbieter KI-gesteuerter Servicerobotik mit Sitz in Las Vegas, hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem staatlich kontrollierten chinesischen Unternehmen Beijing City of Design Development zur Gründung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Peking unterzeichnet. Die Zusammenarbeit erfolgt über das chinesische Joint Venture Boyu Artificial Intelligence Technology und soll die Entwicklung, Kommerzialisierung und Markteinführung von Servicerobotern der nächsten Generation beschleunigen....
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!
Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...
Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?
Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...
Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten
Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...