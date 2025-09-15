Quanten-Computing aus Europa: Ein Herausforderer für IBM und Google
Kürzlich sorgte das Unternehmen für Aufsehen, als es eine Finanzierungsrunde über mehr als 300 Mio. USD bekannt gab, die von einem US-amerikanischen Investmentunternehmen geleitet wurde. Diese Kapitalerhöhung deutet darauf hin, dass Investoren das Potenzial des Kontinents als Innovationszentrum für Quantentechnologien erkennen. Immer mehr spezialisierte Privatunternehmen drängen auf den Markt. Aufstieg aus der Forschung zur Industrie IQM-Mitbegründer und CEO Jan Goetz erklärt, die Technologie sei zwar noch in den Anfängen, doch man...
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