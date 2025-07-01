Mit einem satten Kurssprung von über 26 % katapultierte sich Plug Power am Montag auf ein Drei-Monats-Hoch. Auslöser war eine unerwartete Wendung im US-Senat: In einer überarbeiteten Fassung des großen Steuer- und Ausgabenpakets wurde die Laufzeit der "45V"-Steuergutschriften für sauberen Wasserstoff um zwei Jahre verlängert – bis Ende 2027. Ursprünglich war ein Auslaufen zum 1. Januar 2026 vorgesehen. Für Plug Power, das stark auf den grünen Wasserstoff setzt, kommt diese Entscheidung wie ein Rettungsanker – und der Markt reagierte...