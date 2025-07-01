Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Plug Power Watchlist

tz-plus Plug Power hebt ab: Unerwartete Steuerverlängerung lässt Aktie explodieren

Thorsten Reich
T. Reich
Lesedauer: 2 Minuten

Mit einem satten Kurssprung von über 26 % katapultierte sich Plug Power am Montag auf ein Drei-Monats-Hoch. Auslöser war eine unerwartete Wendung im US-Senat: In einer überarbeiteten Fassung des großen Steuer- und Ausgabenpakets wurde die Laufzeit der "45V"-Steuergutschriften für sauberen Wasserstoff um zwei Jahre verlängert – bis Ende 2027. Ursprünglich war ein Auslaufen zum 1. Januar 2026 vorgesehen. Für Plug Power, das stark auf den grünen Wasserstoff setzt, kommt diese Entscheidung wie ein Rettungsanker – und der Markt reagierte...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom

Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!

Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...

Intel

Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?

Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...

Samsung Electronics

Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten

Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...