Plug Power hebt ab: Unerwartete Steuerverlängerung lässt Aktie explodieren
Mit einem satten Kurssprung von über 26 % katapultierte sich Plug Power am Montag auf ein Drei-Monats-Hoch. Auslöser war eine unerwartete Wendung im US-Senat: In einer überarbeiteten Fassung des großen Steuer- und Ausgabenpakets wurde die Laufzeit der "45V"-Steuergutschriften für sauberen Wasserstoff um zwei Jahre verlängert – bis Ende 2027. Ursprünglich war ein Auslaufen zum 1. Januar 2026 vorgesehen. Für Plug Power, das stark auf den grünen Wasserstoff setzt, kommt diese Entscheidung wie ein Rettungsanker – und der Markt reagierte...
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