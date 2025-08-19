Palo Alto Networks meldet Rekordzahlen! 25 Mrd. USD Übernahme von CyberArk und Führungswechsel!
Palo Alto Networks (PANW) hat mit seinen Zahlen für das 4. Quartal 2025 die Erwartungen der Wall Street übertroffen und mit zweistelligem Wachstum, starkem ARR und soliden Margen überzeugt. Parallel unternimmt man die milliardenschwere Übernahme von CyberArk, um seine Marktstellung in der Identitätssicherheit auszubauen, und gab den Rücktritt von Gründer Nir Zuk bekannt. Anleger reagierten äußerst positiv. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel fast 5 % auf 185 USD zu. Ein globaler Marktführer in der Cybersicherheit Palo Alto Networks...
