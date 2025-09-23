Ørsted: US-Gericht kippt Baustopp für Windpark "Revolution Wind"!
Der dänische Energiekonzern Ørsted hat in den USA einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Ein Bundesgericht in Washington D.C. hob den von der Trump-Administration verhängten Baustopp für den Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor Rhode Island auf. Damit können die Arbeiten an dem 704 Megawatt starken Projekt fortgesetzt werden. "Revolution Wind wird die von dem Stopp betroffenen Bauarbeiten so bald wie möglich wieder aufnehmen, wobei Sicherheit oberste Priorität hat." Die Börse reagierte prompt: Die Ørsted-Aktie legte im frühen Handel...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten
Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten
Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....