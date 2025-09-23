Der dänische Energiekonzern Ørsted hat in den USA einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Ein Bundesgericht in Washington D.C. hob den von der Trump-Administration verhängten Baustopp für den Offshore-Windpark "Revolution Wind" vor Rhode Island auf. Damit können die Arbeiten an dem 704 Megawatt starken Projekt fortgesetzt werden. "Revolution Wind wird die von dem Stopp betroffenen Bauarbeiten so bald wie möglich wieder aufnehmen, wobei Sicherheit oberste Priorität hat." Die Börse reagierte prompt: Die Ørsted-Aktie legte im frühen Handel...