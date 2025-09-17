Ein weitreichendes Abkommen um TikToks US-Geschäft setzt neue Maßstäbe in der weltweiten Technologie- und Machtarchitektur: Oracle übernimmt gemeinsam mit Partnern die Mehrheit an der Plattform und wird künftig nicht nur die Daten der amerikanischen Nutzer verwalten, sondern auch eine Schlüsselrolle in deren operativer Steuerung übernehmen. Das Vorhaben folgt auf ein zwischen Washington und Peking skizziertes Rahmenabkommen und die erneute Fristverlängerung der US-Regierung, um die Transaktion geordnet umzusetzen. Oracle lagert TikTok-Daten...