Oracle und OpenAI haben eine bedeutende Erweiterung ihres Stargate-Projekts vereinbart: OpenAI mietet zusätzliche Rechenzentrums-Kapazitäten in Höhe von rund 4,5 Gigawatt Stromleistung in den USA – ein Teil eines neuen Cloud-Deals, der schätzungsweise 30 Mrd. USD Jahresumsatz generieren könnte. Damit geht das Stargate-Konsortium, das gemeinsam mit SoftBank, MGX und weiteren Partnern KI‑Rechenzentren aufbauen will, in die nächste Phase. Oracle baut Rechenzentren in Texas, Michigan, Wyoming und sechs weiteren Bundesstaaten Der...