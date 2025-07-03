Oracle: 4,5-GW-Deal mit OpenAI stärkt Stellung im Cloud-Markt!
Oracle und OpenAI haben eine bedeutende Erweiterung ihres Stargate-Projekts vereinbart: OpenAI mietet zusätzliche Rechenzentrums-Kapazitäten in Höhe von rund 4,5 Gigawatt Stromleistung in den USA – ein Teil eines neuen Cloud-Deals, der schätzungsweise 30 Mrd. USD Jahresumsatz generieren könnte. Damit geht das Stargate-Konsortium, das gemeinsam mit SoftBank, MGX und weiteren Partnern KI‑Rechenzentren aufbauen will, in die nächste Phase. Oracle baut Rechenzentren in Texas, Michigan, Wyoming und sechs weiteren Bundesstaaten Der...
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