OpenAI greift LinkedIn an - Neue Jobplattform angekündigt
OpenAI will im kommenden Jahr mit einer eigenen Jobplattform an den Start gehen – und zielt damit direkt auf das Geschäft von Microsofts LinkedIn. Die Plattform soll mit KI-Unterstützung Bewerber und Unternehmen effizienter zusammenbringen und damit das Recruiting neu definieren. Fokus auf lokale Unternehmen und Verwaltungen Laut OpenAI-Chefin Fidji Simo soll das Angebot nicht nur internationalen Konzernen zugutekommen. Auch kleine und mittlere Unternehmen sowie lokale Behörden sollen Zugang zu KI-gestützten Tools erhalten, um schneller...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Hormus im Feuer: Welche Öl-Aktien jetzt zu den echten Gewinnern gehören!
Die Straße von Hormus ist zum neuralgischen Punkt der Weltwirtschaft geworden. Ein großer Teil der globalen See-Ölexporte läuft durch diese enge Meerenge...
Dell: Neues Long-Signal beim Architekten der globalen KI-Infrastruktur mit 11er KGV!
m US-Musterdepot sind wir seit Ende 2023 bei Dell positioniert. Neue Long-Signale sind jetzt in der Entstehung. Doch was spricht fundamental für Dell?...
Vergesst E-Autos! Musk möchte Tesla zum mächtigsten KI- und Energie-Imperium der Welt umbauen!
Sinkende Absatzzahlen im Autogeschäft sind für Elon Musk kein Grund zur Sorge, sondern der Startschuss für eine radikale Transformation. Tesla (TSLA)...