OpenAI betont, dass es keine Partnerschaft mit Robinhood für Aktien-Token eingegangen ist
OpenAI stellt klar, dass der Verkauf von "OpenAI-Token" durch Robinhood (i) Verbrauchern keinen Zugang zu OpenAI-Aktien gewährt. Dies erklärte das Unternehmen in einem Beitrag seines offiziellen Newsroom-Accounts auf X. OpenAI unterstützt Robinhoods Bemühungen nicht und war auch nicht an der Vermittlung des Token-Verkaufs beteiligt. "Diese ‚OpenAI-Token‘ sind kein OpenAI-Aktienkapital", hieß es am Mittwoch im Newsroom-Account von OpenAI. "Wir haben nicht mit Robinhood zusammengearbeitet, waren nicht daran beteiligt und unterstützen es...
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