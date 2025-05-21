Trading-Room
NVIDIA Watchlist

tz-plus Nvidia: Milliardenmarkt China bricht weg – CEO schlägt Alarm!

Moritz Blattmann
M. Blattmann
Lesedauer: 3 Minuten

Auf der Technologiemesse Computex 2025 in Taiwan hat Jensen Huang, CEO des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia, deutliche Kritik an der bisherigen Exportpolitik der Vereinigten Staaten geäußert. In seiner Keynote bezeichnete Huang die US-Exportkontrollen für KI-Chips nach China als "strategischen Fehlschlag", der nicht nur Nvidia selbst, sondern auch die technologische Vorreiterrolle der USA gefährde. Nvidia verliert dramatisch an Boden in China Huang erklärte, dass die Exportbeschränkungen – ursprünglich mit dem Ziel eingeführt,...

