Nvidia: Milliardenmarkt China bricht weg – CEO schlägt Alarm!
Auf der Technologiemesse Computex 2025 in Taiwan hat Jensen Huang, CEO des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia, deutliche Kritik an der bisherigen Exportpolitik der Vereinigten Staaten geäußert. In seiner Keynote bezeichnete Huang die US-Exportkontrollen für KI-Chips nach China als "strategischen Fehlschlag", der nicht nur Nvidia selbst, sondern auch die technologische Vorreiterrolle der USA gefährde. Nvidia verliert dramatisch an Boden in China Huang erklärte, dass die Exportbeschränkungen – ursprünglich mit dem Ziel eingeführt,...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
India AI Summit 2026: Die Top 5 KI-Gewinner des Megagipfels
Der India AI Impact Summit 2026, der in der vergangenen Woche (16. bis 21.02.) in Neu-Delhi stattfand, war ein gigantisches Branchenereignis. Mit Zehntausenden...
Doppelschlag für Hims & Hers: SEC-Ermittlungen und schwacher Ausblick schicken Aktie auf Talfahrt
Der US-Telemedizin-Anbieter Hims & Hers hat am Montagabend zwar ein solides Umsatzwachstum für das vierte Quartal 2025 vermeldet. Doch ein neues Risiko...
Keysight Technologies: Testgeräte für KI-Infrastruktur liefern Rekorde - Wachstum beschleunigt auf 30 %!
Keysight profitiert von einer starken und breit angelegten Nachfrage nach Testgeräten. Erstmals übertrifft das kabelgebundene Netzwerkgeschäft dank...