Novo Nordisk zwischen Absturz und Aufbruch! Kann Wegovy das Blatt nach der weiteren FDA-Zulassung wenden?
Novo Nordisk (NVO) steckt in einer seiner schwierigsten Phasen seit Jahrzehnten. Nach einem Kurssturz von 66 % und wachsendem Druck aus Politik und Wettbewerb drohte der einstige Börsenliebling ins Straucheln zu geraten. Doch nun bringt eine überraschende Zulassung der US-Behörden neuen Hoffnungsschimmer. Wegovy darf erstmals gegen die gefährliche Leberkrankheit MASH eingesetzt werden, ein Schritt, der nicht nur für Mio. Patienten, sondern auch für die Zukunft des Unternehmens entscheidend sein könnte. Die Aktie klettert vorbörslich um mehr...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Hardware, Software und Rekordgewinne! Analog Devices verbindet KI mit der echten Welt!
Wenn es um die wahren Profiteure der globalen Digitalisierung geht, führt an Analog Devices (ADI) kein Weg vorbei. Der US-Halbleiterkonzern hat mit seinen...
Oracle: Jetzt ist die Rebound-Chance da. Partner OpenAI steht vor einer 100 Mrd. USD-Finanzierungsrunde!
Oracle und OpenAI bilden eine Schicksalsgemeinschaft, die für Börsianer nun eine erstklassige Rebound-Chance eröffnet. Dass der Aktienkurs zuletzt korrigierte,...
Booking: KI-Ängste sorgen für eine Einstiegschance
Booking Holdings (BKNG) ist für mich nach dem 20 %-Rücksetzer seit Jahresbeginn nun wieder eine interessante Long-Chance. Ich gehe davon aus, dass die...