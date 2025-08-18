Novo Nordisk (NVO) steckt in einer seiner schwierigsten Phasen seit Jahrzehnten. Nach einem Kurssturz von 66 % und wachsendem Druck aus Politik und Wettbewerb drohte der einstige Börsenliebling ins Straucheln zu geraten. Doch nun bringt eine überraschende Zulassung der US-Behörden neuen Hoffnungsschimmer. Wegovy darf erstmals gegen die gefährliche Leberkrankheit MASH eingesetzt werden, ein Schritt, der nicht nur für Mio. Patienten, sondern auch für die Zukunft des Unternehmens entscheidend sein könnte. Die Aktie klettert vorbörslich um mehr...