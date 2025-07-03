Die Aktie von Nike (NYSE: NKE) legte am Mittwoch, den 2. Juli, kräftig zu, nachdem US-Präsident Donald Trump ein neues Handelsabkommen mit Vietnam bekannt gab. Der Deal sieht vor, dass US-Importe aus dem südostasiatischen Land nur noch mit 20 % Zoll belegt werden, statt der ursprünglich angekündigten 46 % und Vietnam keine Zölle auf US-Produkte nehmen wird. Erleichterung für eine zentrale Produktionsregion Für Nike ist die Vereinbarung von erheblicher Bedeutung: Über die Hälfte der in die USA importierten Sportschuhe stammt aus...