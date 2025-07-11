Musk entfesselt Grok 4! Wie Tesla, KI und Robotaxis jetzt zusammenwachsen!
Elon Musk gibt Vollgas – nicht nur auf der Straße, sondern auch im digitalen Raum. Mit der Vorstellung des neuen KI-Modells Grok 4 setzt er ein klares Zeichen. Teslas (TSLA) Zukunft ist mehr als Elektromobilität – sie heißt Künstliche Intelligenz, autonome Mobilität und Software-Integration auf neuem Niveau. Vom Super-Chatbot bis zum Robotaxi nimmt Musk gleich mehrere Branchen ins Visier – und liefert einen Vorgeschmack darauf, wie sich Mobilität, Technologie und Alltag in den kommenden Jahren radikal verändern könnten. Die Aktie springt...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lichtgeschwindigkeit für KI: Die Top 5 Aktien des Optoelektronik-Zyklus
Liebe Leser, der größte Flaschenhals von KI ist inzwischen die Datenübertragung. Kupferkabel stoßen in modernen Rechenzentren an ihre Grenzen –...
Ein Tweet von Elon Musk reicht aus! AI5-Chip bringt den KI-Turbo für Teslas Autonomie- und Roboter-Pläne!
Schwächelnde Autoverkäufe? Für Aktionäre von Tesla (TSLA) aktuell nur eine Randnotiz. CEO Elon Musk treibt die Metamorphose vom reinen Fahrzeugproduzenten...
Uber: Strategiewechsel mit 10 Mrd. USD-Robotaxi-Offensive ergibt Sinn
Uber Technologies (UBER, i) sendet für mich durch die verkündete Robotaxi-Offensive mit der Abkehr vom reinen "Asset Light"-Modell und dem schwungvoll...