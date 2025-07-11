Elon Musk gibt Vollgas – nicht nur auf der Straße, sondern auch im digitalen Raum. Mit der Vorstellung des neuen KI-Modells Grok 4 setzt er ein klares Zeichen. Teslas (TSLA) Zukunft ist mehr als Elektromobilität – sie heißt Künstliche Intelligenz, autonome Mobilität und Software-Integration auf neuem Niveau. Vom Super-Chatbot bis zum Robotaxi nimmt Musk gleich mehrere Branchen ins Visier – und liefert einen Vorgeschmack darauf, wie sich Mobilität, Technologie und Alltag in den kommenden Jahren radikal verändern könnten. Die Aktie springt...