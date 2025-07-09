Meta Platforms investiert 3,5 Mrd. USD in eine Minderheitsbeteiligung an EssilorLuxottica – dem weltgrößten Brillenhersteller mit Sitz in Frankreich und Italien. Laut einem Bloomberg-Bericht erwirbt der Tech-Konzern knapp unter 3 % der Anteile. Zwar bleibt die Beteiligung nicht kontrollierend, doch ein späterer Ausbau auf bis zu 5 % scheint nicht ausgeschlossen. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die EssilorLuxottica-Aktie legte um 7 % zu, auch der US-Rivale Warby Parker stieg um mehr als 4 %. Meta setzt auf smarte Brillen...