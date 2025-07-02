Der Rüstungskonzern Lockheed Martin (LMT) sichert sich mit einem fast 3 Mrd. USD-Vertrag für das Aegis-Raketenabwehrsystem einen der größten US-Rüstungsaufträge des Jahres. Flankiert von weiteren Zuschlägen und politischen Rückenwinden – darunter Europas 5 %-Verteidigungsziel, neue Haushaltsmittel in den USA sowie eine mögliche Einigung mit der Türkei im F-35-Programm – steht der Rüstungskonzern vor einer Phase massiven Auftragswachstums. Großauftrag für Aegis-Raketenabwehr - Fast 3 Mrd. USD für Lockheed Martin Lockheed Martin...