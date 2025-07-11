Das Bekleidungsunternehmen erwartet nun einen jährlichen Umsatzanstieg von 1 % bis 2 %, nachdem zuvor ein Rückgang von 1 % bis 2 % prognostiziert wurde. Starkes Direktvertriebsgeschäft als Wachstumstreiber Levi Strauss hat seine Jahresprognose angehoben, da das Direktvertriebsgeschäft trotz Zollbedenken floriert. Starke Ergebnisse im 1. Halbjahr veranlassten Levi Strauss, seine Prognose zu erhöhen, da der Jeanshersteller verstärkt in sein Direktvertriebsgeschäft investiert, sagte Finanzvorstand Harmit Singh. Verbraucher geben weiterhin...