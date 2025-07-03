Der Techgigant Microsoft (i)(MSFT) schreibt Rekordzahlen, der Aktienkurs eilt von Hoch zu Hoch – angetrieben vom KI-Hype rund um Azure, Copilot und Cloud-Dienste. Doch hinter dem glänzenden Auftritt brodelt es derzeit gewaltig. Der Konzern kündigt Massenentlassungen an, und wichtige KI-Chip-Projekte geraten ins Stocken. Was steckt hinter dem Spagat zwischen Innovation und Restrukturierung – und welche Risiken birgt der Kurs in Richtung KI-Dominanz? Microsoft im Höhenflug – KI als Wachstumstreiber Microsoft überzeugt derzeit mit einer...