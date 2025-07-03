KI-Offensive, Job-Kahlschlag und Chip-Chaos! Microsoft zwischen Boom und Bruchstellen!
Der Techgigant Microsoft (i)(MSFT) schreibt Rekordzahlen, der Aktienkurs eilt von Hoch zu Hoch – angetrieben vom KI-Hype rund um Azure, Copilot und Cloud-Dienste. Doch hinter dem glänzenden Auftritt brodelt es derzeit gewaltig. Der Konzern kündigt Massenentlassungen an, und wichtige KI-Chip-Projekte geraten ins Stocken. Was steckt hinter dem Spagat zwischen Innovation und Restrukturierung – und welche Risiken birgt der Kurs in Richtung KI-Dominanz? Microsoft im Höhenflug – KI als Wachstumstreiber Microsoft überzeugt derzeit mit einer...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Amazon: Die vier wichtigsten Statements aus dem Aktionärsbrief von CEO Andy Jassy!
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der...
Titanen-Schmiede der KI! Applied Materials beweist mit neuen Chipherstellungssystemen seine atomare Macht!
Während die Welt nach immer gigantischerer Rechenleistung für Künstliche Intelligenz hungert, hält ein Unternehmen die Schlüssel zur Zukunft in der...
Der Befreiungsschlag für Meta! Muse Spark greift nach der KI-Krone und elektrisiert die Wall Street!
Nach milliardenschweren Investitionen und einem radikalen Strategiewechsel meldet sich Meta Plaforms (i)(META) im globalen KI-Wettlauf eindrucksvoll zurück....