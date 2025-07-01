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Joby Aviation Watchlist

tz-plus Joby Aviation startet durch! Revolution der Mobilität beginnt mit Auslieferung des ersten Flugtaxis der Welt in Dubai!

Andreas Wimbauer
A. Wimbauer
Lesedauer: 4 Minuten

Der Traum vom Fliegen in der Stadt wird zur Realität. Joby Aviation (JOBY) hat als erstes Unternehmen weltweit ein bemanntes, vollelektrisches Flugtaxi erfolgreich getestet und ausgeliefert – und das ausgerechnet in der Zukunftsmetropole Dubai. Mit rasantem Tempo, null Emissionen und visionären Partnern wie Delta Air Lines und Uber treibt Joby die urbane Luftmobilität voran. Wir werfen einen Blick auf den Technologieführer, seine Ambitionen – und warum der Alltag in der Luft näher ist, als viele denken. Die Aktie steigt am Montag um fast...

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