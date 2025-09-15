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Tesla Watchlist

tz-plus Humanoide Roboter eröffnen die nächste industrielle Revolution! Ähnlich großer Durchbruch wie ChatGPT steht bevor!

Andreas Wimbauer
A. Wimbauer
Lesedauer: 4 Minuten

Humanoide Roboter sind längst keine Science-Fiction mehr. Sie stehen kurz davor, Arbeitswelt und Alltag grundlegend zu verändern. Von Fabriken über Pflegeheime bis ins Wohnzimmer könnten sie Mrd. Menschen entlasten und völlig neue Märkte eröffnen. Analysten sehen das Potenzial, dass bis 2060 über drei Mrd. Einheiten weltweit im Einsatz sein werden. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr ob, sondern wann die Roboter ihren "ChatGPT-Moment" erleben. Tesla (TSLA) gilt mit seinem Optimus als einer der größten möglichen Profiteure....

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