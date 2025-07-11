HSBC verdoppelt Kursziel – warum AMD jetzt als ernstzunehmender Herausforderer von NVIDIA gilt
Die britische Großbank HSBC hat Advanced Micro Devices (AMD) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel kurzerhand von 100 auf 200 USD angehoben. Die Aktie reagierte unmittelbar mit einem Tagesplus von gut 4 % und schloss bei 144,16 USD. Preispotenzial der MI350-GPUs sorgt für Aufwertung HSBC-Analyst Frank Lee rechnet bei AMDs frisch enthüllter Instinct-MI350-Serie mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) von 25.000 USD – 10.000 USD höher als bislang angenommen und trotzdem rund 30 % günstiger als...
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