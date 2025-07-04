Google hat sein neues KI-Videomodell Veo 3 weltweit freigegeben. Nutzer des Gemini Pro-Plans in 159 Ländern – darunter Europa – können ab sofort täglich bis zu drei kurze Videos mithilfe von Texteingaben generieren. Die Videos sind bis zu acht Sekunden lang und beinhalten bereits Ton. "Das Warten hat ein Ende", verkündete Josh Woodward, Vizepräsident von Google Labs, euphorisch auf der Plattform X. Noch in Arbeit ist die Funktion, aus Fotos kurze Clips zu erstellen – ein Feature, das laut Woodward bald folgen soll. Einsatz in Werbung,...